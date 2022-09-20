Москва, , 14:50 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не ставит цель по созданию наднациональных органов. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.

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По его словам, сейчас существуют все условия и возможности для вывода ШОС на более высокую орбиту сотрудничества. Надо привлекать внешних участников, внешних партнеров к работе в рамках ШОС.

«ШОС не является организацией экономической интеграции с прицелом на создание наднациональных органов, это не военно-политический блок. На данном этапе речь об этом не идет. Но через эту призму надо улучшать условия, в которых организация работает», — пояснил Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, заявлял президент России Владимир Путин.

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