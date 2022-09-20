Уфа, , 14:49 — REGNUM Пожар произошел в производственном цехе одного из предприятий в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Тушение пожара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что днем 20 сентября спасатели города Белорецка получили информацию о том, что на предприятии НПФ «Рессора» по ул. В. Блюхера произошел пожар.

Отмечается, что огнеборцы прибыли на место по повышенному рангу пожара. Они зафиксировали сильное задымление под кровлей производственного цеха.

Сообщается, что во время разведки специалисты установили, что происходит горение масляной ванны размерами 3,5×6 метров, объёмом 30 куб. метров. Тушение продолжается.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, эвакуировано 24 сотрудника предприятия.

Отмечается, что пожар тушат 38 человек на 17 единицах техники. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.