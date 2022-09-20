Москва, 9 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Подполковник, заместитель начальника ОМВД России по Алексеевскому району Москвы задержан за посредничество во взяточничестве, сообщает 9 февраля РЕН ТВ со ссылкой на источник.

(сс) sajinka2 Коррупция

По информации СМИ, глава одного из акционерных обществ обратился к высокопоставленному полицейскому ещё в феврале 2021 года. Бизнесмен пожаловался на преследование, офицер пообещал помощь. В ходе последующих встреч предприниматель передал сотруднику правоохранительных органов более 17 млн рублей. По предварительной информации, средства были переданы сотрудникам полиции из подмосковного Одинцово.

Однако бизнесмен решил отказаться от схемы и обратился в полицию. В результате 40-летнего подполковника задержали. Он является фигурантом дело по статье «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ). Расследование продолжается, разыскиваются сообщники по преступлению.

Сведения о задержании сотрудника ОМВД России по Алексеевскому району подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, уточнив, что он передал денежные средства должностным лицам, проводившим проверку в отношении коммерческой организации. Если его вина будет выявлена, сотрудник будет уволен из органов МВД. К строгой дисциплинарной ответственности будет привлечён и его руководитель.