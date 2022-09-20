Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Главой полиции края Имеретя (Грузия) Зазой Цхакая начал переговоры с захватившим 20 сентября банк и заложников в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Ограбление банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По данным журналистов, злоумышленник потребовал пачку сигарет. Также сообщается, что правоохранители увеличили территорию оцепления.

В полиции призывают журналистов и граждан не транслировать перемещения правоохранителей, так как эти сведения может использовать налётчик.

Напомним, неизвестный захватил отделение «Банка Грузии» в Кутаиси. В заложниках оказались 12 человек. Злоумышленник требует $2 млн, вертолёт и флаг РФ.

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