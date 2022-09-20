Москва, 20 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, определяющий правовой режим прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах страны, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума

Предлагается установить разрешительный порядок прохода иностранных кораблей по Северному морскому пути (СМП).

Устанавливается необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Кроме того, законопроект содержит положения, позволяющие оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.

Предполагается, что грузоперевозки по Севморпути к 2024 году составят 80 млн тонн, отметили в Госдуме.