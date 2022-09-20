Кандагар, Афганистан, 20 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что три человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва в доме военнослужащего в уезде Жари провинции Кандагар. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

U.S. Navy Взрыв

Мулла Ата Мохаммад, начальник полиции уезда Жари, уточнил, что взрыв произошёл в доме Махмуда, бывшего командира армейской бригады в Жари, в результате чего погибли двое его сыновей и одна дочь.

По его словам, когда сыновья Махмуда начали перестраивать свой дом, сдетонировали неразорвавшиеся боеприпасы. В результате взрыва пострадали жена и брат Махмуда.

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Пока независимые источники ничего не сказали по этому поводу.

Из-за нескольких десятилетий войны часть территории Афганистана, включая южные провинции, до сих пор усеяна минами и неразорвавшимися боеприпасами. Отмечается, что почти 606 квадратных километров афганской земли загрязнены взрывоопасными предметами.