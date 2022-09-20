Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Введение новых антироссийских санкций сейчас нецелесообразно, поскольку ранее принятые меры пока не проявили себя в полную силу. Об этом 20 сентября заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Bundesministerium für Finanzen Карл Нехаммер

«Мы приняли много санкций, сейчас мы должны увидеть эффект. И пока эти санкции не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибкой думать о новых», — цитирует Нехаммера Австрийское агентство печати.

Он добавил, что на Западе и в австрийском обществе появляются признаки усталости от санкций. По его словам, люди разочарованы тем, что санкции не привели к тому эффекту, на который они рассчитывали.

Также он заявил, что Вена выступает против эмбарго на российский газ, так как оно ударит по самой Австрии.