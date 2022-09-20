Москва, 20 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Уход России с части Харьковской области наглядно показал, кому мы уступили территорию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Теперь два слова, что было сделано идиотами и мерзавцами. Вы видите, что они говорят по поводу учительниц? Это говорит настоящая концентрированная мразь. Хуже нацистской, бандеровской. Пыточная, упивающаяся пытками. Паспорта гвоздями к пяткам приколачивающая. Они же могли по-другому, мы такие добрые-демократические, ладно езжайте… Они упиваются этим. Неужели в стране есть хоть один интеллигент либеральный или другой, который не понимает, что его тоже будут пытать? Вот этому человеку нужно сказать, что он кретин, не интеллигент, дебил глубокий», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что нацисты не будут делить консерваторов и либералов вроде Ксении Собчак, наоборот, ненавидят бандеровцы всех русских одинаково. И чем быстрее это поймут русские либералы, тем меньшие преобразования России придется осуществлять в ближайшие полугодия.