Кутаиси, Грузия, 20 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Захвативший филиал Банка Грузии в Кутаиси вооружённый мужчина помимо суммы в размере $2 млн потребовал вертолёт, флаг России и удочку. Об этом 20 сентября рассказал один из заложников в прямом эфире на своей странице в одной из соцсетей.

frankieleon Ограбление

«Он требует посадить перед банком вертолёт, 2 миллиона долларов, российский флаг и удочку», — сказал заложник.

При этом на выложенных в интернет кадрах слышно, как захвативший банк заявляет, что он включил таймер на своих взрывных устройствах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальную операцию по задержанию вооружённого мужчины, захватившего десять заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси, начинают сотрудники грузинского спецназа.