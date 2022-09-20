Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Санкт-Петербурге сокращается уже четыре месяца подряд. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

ИА REGNUM Инфляция

В последний месяц лета инфляция в Петербурге сократилась с 13,8% до 13,3%. Положительная тенденция по этому показателю наблюдается с мая 2022 года и в Петербурге, и в целом по Северо-Западному федеральному округу.

«В августе в Санкт-Петербурге медленнее росли цены на продовольственные товары, например, на свинину, говядину, курицу, а также фарш, пельмени, колбасу. Благодаря снижению цен на зерновые культуры как на мировом, так и на внутреннем рынке у сельхозпроизводителей снизились затраты на корма», — объясняется в сообщении.

Уменьшение инфляции также произошло из-за замедления роста цен на бензин. Из-за экспортных ограничений на внутреннем рынке было представлено больше продукции.

Отметим, что в 2022 году годовая инфляция по России составит, как ожидается, 11-13%. В 2023 году показатель должен сократиться до 5-7%, а в 2024 — до 4%.