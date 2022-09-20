Москва, 20 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Потребительские привычки и спрос — дело сезонное. Понятно, что летом растет спрос на самозанятых в индустрии развлечений и путешествий, а зимой традиционно крепчает ретейл. И этот осенне-зимний период не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Василий Иванов ИА REGNUM За работой

По его мнению, в привычный уклад жизни потребителей и бизнеса, безусловно, вносит коррективы и текущий кризис, уход иностранного капитала и перестройка логистических цепочек.

При этом — текущая ситуация также открывает и новые возможности для предпринимателей. Чем заниматься и на чем зарабатывать, конечно, зависит от навыков и умений граждан, желающих стать самозанятыми.

В топ-5 наиболее перспективных направлений для тех, кто хочет начать работать на себя до конца 2022 года, вошли:

1. Ремонт

Текущая осень и зима могут оказаться достаточно горячими для мастеров по ремонту. Несмотря на то, что пик спроса приходится традиционно на весну-лето, из-за роста цен на материалы и общее переключение поведения населения с потребления на сохранение, прошедший теплый сезон не был таким ударным.

Сейчас же, цены уже успокоились и кое-где начали снижаться, а люди возвращались к тратам, которые откладывали из-за неопределенности в экономике. Обычная ситуация для зимы — дисконт в стоимости ремонтов, в этом году может отличаться и характеризоваться высоким спросом на услуги мастеров.

2. Товарный бизнес

Вслед за Ozon, AliExpress и Wildberries совсем недавно Яндекс. Маркет открыл свою площадку для самозанятых продавцов. Более того: маркетплейс будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товарных предложений до Нового года.

На площадке стабильный трафик мотивированных покупателей, а во многих сферах освободились ниши. Кроме того, для самозанятых продавцов доступны такие же возможности в плане продвижения своих товаров и логистики, как и для всех остальных.

А значит, что уже сейчас самое время заходить с товарами собственного производства из 800 доступных категорий: посуду, украшения, одежду, предметы интерьера, сувениры, детские игрушки и даже букеты с экспресс-доставкой. Спрос на многие товары в предновогодний период только растет.

3. Платформы

Согласно недавнему исследованию, Strategy Partners, основным источником заказов в секторе услуг являются онлайн-платформы. 89% респондентов используют онлайн-сервисы для работы (эта доля выше среди самозанятых в возрасте до 25 лет — 92%, среди людей старшего возраста она равна 72%).

Подработку или стабильные заказы здесь может найти любой профессионал. Начиная от мастеров по уборке, маникюру или репетиторов, заканчивая дизайнерами, копирайтерами и разработчиками сайтов.

А с учетом растущего тренда на аренду кадров, вызванного желанием бизнеса оптимизировать расходы, на платформах можно найти не только частного заказчика, но и бизнес, готовый сотрудничать на продолжительной основе.

4. Развлечения

Зимний период — это период корпоративов, детских праздников и других развлекательный мероприятий. Поэтому здесь также можно ожидать рост спроса на специалистов из сферы. Самозанятые аниматоры, декораторы, артисты, певцы, музыканты, ведущие, шоумены, без заказов точно не останутся. А наличие статуса самозанятого, а значит возможность работать легально — выгодно отличит вас от конкурентов.

5. Финансы

Специалисты по финансам, бухгалтеры и консультанты в целом на рынке ценится в любое время года. Однако в зимний период, закрытия финансовых результатов и планировании на будущий год, спрос на специалистов из сферы может существенно вырасти.

Найти проверенного заказчика можно также на бирже фриланса, но тут от специалиста потребуется безупречное портфолио, рекомендации и отзывы, чтобы привлечь хорошего заказчика.

«Зимний марафон потребления — хорошая пора для предпринимателей и самозанятых. И заработать можно почти везде.

Однако рекомендуется обратить особенное внимание на маркетплейсы и биржи услуг. Это позволит легко находить заказчиков, а также дает определенные гарантии, что заказ точно будет оплачен.

К тому же такие инструменты позволяют существенно экономить ресурс и автоматизировать процессы, такие как контрактование, оплата и доставка. А освободившееся время можно будет посвятить главному — своей работе», — высказал своё мнение эксперт.

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