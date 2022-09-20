Ростов, Ярославская область, 20 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области проверяет ДТП в котором погиб актёр Сергей Пускепалис. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Прокуратура Ярославской области Прокурор выехал на место аварии

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас на месте работает Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов. Напомним, трагедия произошла в 11:00 20 сентября на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.