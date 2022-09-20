Пенза, , 14:52 — REGNUM В 2023 году в Пензенской области выделят средства на создание еще двух модельных библиотек. Об этом 20 сентября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Победителями конкурсного отбора Минкультуры РФ стали городская детская библиотека №2 МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» и структурное подразделение «Радищевская сельская библиотека» МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Кузнецкого района».

В настоящее время в Пензенской области уже открыто восемь подобных библиотек.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области всего насчитывается 470 библиотек, из них две государственные.

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