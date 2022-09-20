Пенза, 20 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В 2023 году в Пензенской области выделят средства на создание еще двух модельных библиотек. Об этом 20 сентября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Победителями конкурсного отбора Минкультуры РФ стали городская детская библиотека №2 МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» и структурное подразделение «Радищевская сельская библиотека» МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Кузнецкого района».

В настоящее время в Пензенской области уже открыто восемь подобных библиотек.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области всего насчитывается 470 библиотек, из них две государственные.

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