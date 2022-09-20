Красноярск, 20 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. За семь месяцев 2022 года в Красноярском крае добыча каменного и бурого угля составила 24 110,9 тыс. тонн. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в Красноярскстате, это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По данным статистиков, по состоянию на 1 августа текущего года в крае зарегистрировано 35 организаций, которые в качестве основного вида экономической деятельности указали добычу угля (0,1% от общего числа организаций). 91,4% среди угледобывающих предприятий — организации частной формы собственности.

Объём запасов угля в Красноярском крае на 1 августа 2022 года — 2 млн тонн. Это на 20% меньше запасов на аналогичную дату прошлого года. Топочного мазута запасено 53,3 тыс. тонн (на 0,9% больше).

В Красноярскстате также рассказали о запасах угля для продажи населению и организациям соцсферы. На топливных складах на 1 августа для этих целей насчитывалось 3,5 тыс. тонн. Это на 5,4% меньше, чем на 1 августа 2021 года.

В котельных муниципалитетов и в ведомственных котельных на указанную дату насчитывалось 216,2 тыс. тонн угля. Это на 17,2% меньше, чем на 1 августа прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области за август 2022 года на угольных предприятиях добыли 18,2 млн тонн угля. В 2021 году — 20,5 млн тонн.

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