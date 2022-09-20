Тамбов, 20 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. 20 сентября в большом зале администрации Тамбовской области прошла торжественная церемония вступления в должность главы региона Максима Егорова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ Максим Егоров вступил в должность главы Тамбовской области

Во время инаугурации Максим Егоров принёс присягу населению Тамбовской области, а также рассказал об основных тенденциях развития региона на ближайшие пять лет. Глава Тамбовской области поблагодарил за доверие всех жителей региона, принявших участие в выборах, показавших своё неравнодушие к будущему родного края.

«Друзья, наша команда — это не только руководители органов власти, организаций и предприятий. Это все неравнодушные жители области. Все, кто хочет развития и процветания нашей малой и большой Родины!» — сказал глава области.

Максим Егоров подчеркнул, что на многочисленных встречах в трудовых коллективах и во время поездок в города и районы области вместе с жителями удалось определить приоритеты, найти подходы к решению многолетних проблем в развитии региона. По его словам, главная цель работы — принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, обозначенных президентом России.

«Мы все — единая команда, мы граждане великой страны, а это значит, нам все по силам! Нам вместе жить и работать на любимой Тамбовской земле», — подчеркнул Максим Егоров.

Отдельные слова признательности глава Тамбовской области высказал партии «Единая Россия», главам городов и районов, депутатам всех уровней, вместе с которыми прошёл предвыборную кампанию, а также своей семье за теплоту, искреннюю поддержку и терпение.