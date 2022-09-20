Максим Егоров вступил в должность главы Тамбовской области
Тамбов, 20 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. 20 сентября в большом зале администрации Тамбовской области прошла торжественная церемония вступления в должность главы региона Максима Егорова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
Во время инаугурации Максим Егоров принёс присягу населению Тамбовской области, а также рассказал об основных тенденциях развития региона на ближайшие пять лет. Глава Тамбовской области поблагодарил за доверие всех жителей региона, принявших участие в выборах, показавших своё неравнодушие к будущему родного края.
Максим Егоров подчеркнул, что на многочисленных встречах в трудовых коллективах и во время поездок в города и районы области вместе с жителями удалось определить приоритеты, найти подходы к решению многолетних проблем в развитии региона. По его словам, главная цель работы — принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, обозначенных президентом России.
Отдельные слова признательности глава Тамбовской области высказал партии «Единая Россия», главам городов и районов, депутатам всех уровней, вместе с которыми прошёл предвыборную кампанию, а также своей семье за теплоту, искреннюю поддержку и терпение.