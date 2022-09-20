Москва, 20 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Закон о введении в Уголовный кодекс новых понятий, таких как «мобилизация», «военное положение» и «военное время», принятый Госдумой РФ в кратчайшие сроки, изначально был совсем другим, сообщил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Константин Кудряшов:

Антон Подгайко ИА REGNUM Граница с воинским мемориалом

«Законопроект №160 006−8 о поправках в Уголовный кодекс был внесен в Госдуму в июле 2022 года, он содержал одну страницу и был посвящен срокам замены лишения свободы на принудительные работы. Сейчас этот законопроект увеличился в объеме в 19 раз, а фактически был заменен другим, сразу в третьем чтении. Также включено указание, что он вступает в силу со дня официального опубликования. Исходя из изложенного мы можем сделать вывод, что закон вступит в силу в кратчайшие возможные сроки.

В основном он посвящен воинским преступлениям: раздел УК, посвященный таким преступлениям, увеличится почти в два раза, а наказания усиливаются. Основных поправок три. Отягчающим обстоятельством станет совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

В статью 332 УК РФ вводится часть 2.1, согласно которой преступлением станет отказ от участия в военных или боевых действиях, что будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 3 лет, также вводится часть 2.2, согласно которой отказ от участия в военных или боевых действиях в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Существенно ужесточается уголовная ответственность за совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий: дезертирство, самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения воинской обязанности, симуляцию болезней с целью уклонения от воинской службы и т.д. Теперь за это будет грозить лишение свободы на срок до 10, 15 лет.

Также значимыми поправками являются те, что касаются нарушений при выполнении государственного оборонного заказа, их будут расценивать как преступления. По этому поводу в УК вводится четыре статьи. Помимо этого, водится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет, утрату военного имущества — до 7 лет, мародерство — до 6 лет, либо до10, 12, 15 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2022 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон в том числе о введении в Уголовный кодекс новых понятий: вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».