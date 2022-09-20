Минск, 20 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Европейский союз перестал оказывать финансовую помощь Белоруссии в развитии таможенной инфраструктуры на границе республики, хотя раньше пообещал это делать, такие действия Брюсселя являются свинством. Об этом 20 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе заслушивания доклада председателя государственного таможенного комитета страны Владимира Орловского, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Уточняется, что Лукашенко отдельно коснулся темы об усовершенствовании инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска республики и таможенных технологий.

«Европейский союз в своё время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В своё время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что складывающаяся на сегодняшний день ситуация вокруг Белоруссии является серьёзной и даже опасной.