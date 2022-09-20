Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM По итогам августа 2022 года инфляция в Свердловской области снизилась до 14,3%. Об этом журналистам сообщили в Уральском главном управлении Центробанка.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Влияние на динамику цен в области оказали общие для страны факторы. По данным банка, в их число вошли укрепление рубля, расширение предложения отдельных видов товаров и сдержанный спрос на непродовольственные товары длительного пользования.

Специалисты отмечают замедление годового роста цен на продовольственные товары. В частности, на картофель, свёклу и капусту. Причиной послужила высокая урожайность по сравнению с 2021 годом.

Также отмечается замедление роста цен на автомобили и бытовую технику. А вот темпы роста на услуги выросли из-за увеличения спроса на отдых за границей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам июля инфляция в Свердловской области составила 14,8%. В июне показатель составлял 15,6%.