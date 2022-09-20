Москва, 20 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Начался основной этап строительства нового стадиона имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо». 20 сентября на юге Москвы прошла установка первой сваи арены.

ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва» Эмблема футбольного клуба «Торпедо»

«Сегодня начало основного этапа строительства, потому что все подготовительные работы, снос, демонтаж, провели в прошлом году», — сказал президент группы компаний «Инград» Антон Ежков.

По его словам, при строительстве стадиона будет применяться бесшумная технология задавливания сваи. Всего за четыре-пять месяцев планируется задавить 4-4,7 тыс. свай, после чего приступить к работам по наземной части.

9 августа власти Москвы выдали разрешение на строительство стадиона на улице Восточная в Даниловском районе столицы. Новая арена будет вмещать более 15 тыс. зрителей. По форме она будет напоминать шестерёнку, которая размещена на эмблеме «Торпедо». Завершить работы планируется до конца 2025 года.