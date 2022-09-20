Москва, 20 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Для того, чтобы РФ смогла нарастить инвестиционный импорт, необходимо создать условия для развития предпринимательской активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что власти РФ ждут восстановления инвестиционного импорта в 2023 году.

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«С инвестиционным импортом сложнее. По статистике, он и так показывал равнонаправленную динамику в 2019–2021 годах. Отмечались и серьёзные провалы. Для такого импорта необходимо восстановление доверия к экономике России на международном уровне, формирование позитивного инвестиционного климата, создание условий для развития предпринимательской активности, — сказал Ковригин. — Доверие порушено заморозками инвестпродуктов с обеих сторон, санкциями. Условия для развития предпринимательской активности в России тоже пока противоречивы. Мир помнит громкие уголовные дела в России в отношении предпринимателей по хозяйственным в своей сущности спорам. Это, безусловно, подрывает позитив в инвестициях из-за рубежа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Решетникова, в РФ восстановление промежуточного и инвестиционного импорта ожидается в 2023 году.