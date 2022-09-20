Анадырь, 20 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Правительство Чукотки и «Газпром нефть» заключили соглашение об увеличении поставок в регион бензина и дизельного топлива для промышленных и муниципальных предприятий. Топливо будет поставляться танкерами по Иртышу и Оби и далее по Северному морскому пути из Омского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Ввиду растущих потребностей Чукотки будет задействован дополнительный маршрут по железной дороге до порта Находка и затем морским транспортом до пунктов назначения. Ожидается, что объём поставок топлива вырастет на 45% — до 65 тыс. тонн.

«Компания осуществляет круглогодичные регулярные поставки в регион высококачественного моторного топлива, обеспечивает керосином аэропорты Певек, Анадырь, Кепервеем. Традиционным сдерживающим фактором для роста отгрузок топлива на Чукотку всегда была сложная логистика. Но мы нашли новое эффективное решение, которое позволит значительно увеличить объемы поставок нашей продукции в регион уже в 2022 году», — рассказал председатель gравления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей

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