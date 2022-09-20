Ульяновск, 20 сентября 2022, 14:27 — REGNUM В Ульяновской области трудоустроены 86 донбасских беженцев, всего «осели более 100 человек». Губернатор Алексей Русских в контексте решения демографической проблемы поручил разработать меры дополнительной поддержки беженцев, чтобы «заякорить» их в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 20 сентября на заседании штаба по комплексному развитию области.
Вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса и территорий б. УССР были подняты после обсуждения ситуации с повышением уровня заработной платы на местных предприятиях. Руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Егор Иванов, говоря о вновь прибывших (в сентябре) беженцах, отметил, что «часть людей планирует переехать из региона».
На вопрос губернатора Алексея Русских о том, сколько человек «из первой волны осели в регионе», Иванов сообщил о 86 трудоустроенных.
Отметим, что численность постоянного населения Ульяновской области на 1 июля 2022 года составляла 1198,3 тыс. человек. Это на 5,7 тыс. человек меньше, чем насчитывалось на начало года, снижение составило 0,5%.
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Напомним, что в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223. В то же время выбыли 1144 человека.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ульяновскую область прибыли 32 семьи. Для 22 ребёнка-инвалида из подшефного Лутугинского района ЛНР проходят реабилитацию в Ульяновске.
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