Ульяновск, , 14:27 — REGNUM В Ульяновской области трудоустроены 86 донбасских беженцев, всего «осели более 100 человек». Губернатор Алексей Русских в контексте решения демографической проблемы поручил разработать меры дополнительной поддержки беженцев, чтобы «заякорить» их в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 20 сентября на заседании штаба по комплексному развитию области.

Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса и территорий б. УССР были подняты после обсуждения ситуации с повышением уровня заработной платы на местных предприятиях. Руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Егор Иванов, говоря о вновь прибывших (в сентябре) беженцах, отметил, что «часть людей планирует переехать из региона».

«Переезжают, как правило, к родственникам, знакомым», — сказал руководитель ведомства.

На вопрос губернатора Алексея Русских о том, сколько человек «из первой волны осели в регионе», Иванов сообщил о 86 трудоустроенных.

«То есть они закрепились в регионе?» — уточнил Русских.

«Да. С членами семей их более 100», — подтвердил Иванов.

«У нас же проблема стоит. Демография — одна из острейших проблем, эту ситуацию надо использовать с тем, чтобы «заякорить» [беженцев] в регионе. Продумайте, каким образом увеличить [число беженцев, остающихся в регионе]. Давайте подумаем, какие меры ещё можем предложить», — поручил губернатор.

Отметим, что численность постоянного населения Ульяновской области на 1 июля 2022 года составляла 1198,3 тыс. человек. Это на 5,7 тыс. человек меньше, чем насчитывалось на начало года, снижение составило 0,5%.

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Напомним, что в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223. В то же время выбыли 1144 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ульяновскую область прибыли 32 семьи. Для 22 ребёнка-инвалида из подшефного Лутугинского района ЛНР проходят реабилитацию в Ульяновске.

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