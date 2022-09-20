Ульяновск, 20 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области трудоустроены 86 донбасских беженцев, всего «осели более 100 человек». Губернатор Алексей Русских в контексте решения демографической проблемы поручил разработать меры дополнительной поддержки беженцев, чтобы «заякорить» их в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 20 сентября на заседании штаба по комплексному развитию области.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

Вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса и территорий б. УССР были подняты после обсуждения ситуации с повышением уровня заработной платы на местных предприятиях. Руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Егор Иванов, говоря о вновь прибывших (в сентябре) беженцах, отметил, что «часть людей планирует переехать из региона».

«Переезжают, как правило, к родственникам, знакомым», — сказал руководитель ведомства.

На вопрос губернатора Алексея Русских о том, сколько человек «из первой волны осели в регионе», Иванов сообщил о 86 трудоустроенных.

«То есть они закрепились в регионе?» — уточнил Русских.

«Да. С членами семей их более 100», — подтвердил Иванов.

«У нас же проблема стоит. Демография — одна из острейших проблем, эту ситуацию надо использовать с тем, чтобы «заякорить» [беженцев] в регионе. Продумайте, каким образом увеличить [число беженцев, остающихся в регионе]. Давайте подумаем, какие меры ещё можем предложить», — поручил губернатор.

Отметим, что численность постоянного населения Ульяновской области на 1 июля 2022 года составляла 1198,3 тыс. человек. Это на 5,7 тыс. человек меньше, чем насчитывалось на начало года, снижение составило 0,5%.

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Напомним, что в марте–августе Ульяновская область приняла 1827 жителей Донбасса и территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223. В то же время выбыли 1144 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ульяновскую область прибыли 32 семьи. Для 22 ребёнка-инвалида из подшефного Лутугинского района ЛНР проходят реабилитацию в Ульяновске.