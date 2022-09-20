Москва, , 14:26 — REGNUM В РФ не наблюдается никакого дефицита товаров, в том числе и дорогостоящих брендовых, которые не могут быть легко замещены поставками из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о восстановлении в РФ импорта в начале III квартала 2022 года.

Дефицит

«Потребительский импорт в России восстанавливается за счёт, во-первых, налаженного параллельного импорта, а во-вторых, вследствие замещения некоторых западных товаров теми, которые произведены в дружественных странах, — сказал Ковригин. — Никакого дефицита товаров, в том числе и дорогостоящих брендовых, которые не могут быть так легко замещены поставками из других стан, не наблюдается. Ретейлеры даже принимают предзаказы на продукцию ушедших Apple и Samsung! Вполне возможно, что потребительский импорт восстановится к концу 2023 года до уровня конца 2021 года, когда ещё не было таких масштабных геополитических проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Решетникова, благодаря параллельному импорту в РФ ввезли свыше 1,3 млн тонн товаров.

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