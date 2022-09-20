Москва, 20 сентября 2022, 14:26 — REGNUM У терминала порта Новороссийска огромный потенциал для увеличения пропускной способности товарооборота между Турцией и Россией. Дополнительная мощность позволит повысить обработку объёмов грузов на этом маршруте, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Паром
Паром
Didgeman
«Это, безусловно, будет широко востребовано российскими грузоперевозчиками, а также улучшит финансовое положение НУТЭП и увеличит выручку предприятия. Всё это положительно скажется на экономике и бюджете России.
На данный момент Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие обслуживает паромы из Турции без тягачей.
Решение о модернизации возможностей данного транспортного узла было принято вследствие резко увеличивающегося импорта России из Турции в 2022 году на фоне западных санкций.
Так, объем российского импорта из Турции за июль 2022 года составил $731 млн, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
После модернизации Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП) станет одним из крупнейших терминалов в России.
Полное завершение работ и запуск терминала запланирован на конец осени 2022 года. Если мощностей терминала для хранения и обработки грузов будет недостаточно, то его в будущем дооборудуют техническими средствами.
Турция — основная страна в Азово-Черноморском бассейне, которая поддерживает торгово-логистические отношения с Россией. Также Турция используется как транзитный хаб для перемещения грузов по новым транспортно-логистическим цепочкам, что пришли на смену старых.
Из-за санкций России приходится искать новых торговых партнеров и налаживать новые логистические маршруты, расширение порта в НУТЭП — один из таких шагов», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в Новороссийске планируют модернизировать и расширить площадку для приема из Турции паромов, которые способны перевозить более 100 фур автомобилей-тягачей плюс прицеп за раз.

Читайте также: Морской терминал на юге России начнёт принимать крупные паромы из Турции