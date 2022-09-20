Москва, , 14:26 — REGNUM У терминала порта Новороссийска огромный потенциал для увеличения пропускной способности товарооборота между Турцией и Россией. Дополнительная мощность позволит повысить обработку объёмов грузов на этом маршруте, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Паром Didgeman

«Это, безусловно, будет широко востребовано российскими грузоперевозчиками, а также улучшит финансовое положение НУТЭП и увеличит выручку предприятия. Всё это положительно скажется на экономике и бюджете России.

На данный момент Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие обслуживает паромы из Турции без тягачей.

Решение о модернизации возможностей данного транспортного узла было принято вследствие резко увеличивающегося импорта России из Турции в 2022 году на фоне западных санкций.

Так, объем российского импорта из Турции за июль 2022 года составил $731 млн, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

После модернизации Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП) станет одним из крупнейших терминалов в России.

Полное завершение работ и запуск терминала запланирован на конец осени 2022 года. Если мощностей терминала для хранения и обработки грузов будет недостаточно, то его в будущем дооборудуют техническими средствами.

Турция — основная страна в Азово-Черноморском бассейне, которая поддерживает торгово-логистические отношения с Россией. Также Турция используется как транзитный хаб для перемещения грузов по новым транспортно-логистическим цепочкам, что пришли на смену старых.

Из-за санкций России приходится искать новых торговых партнеров и налаживать новые логистические маршруты, расширение порта в НУТЭП — один из таких шагов», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в Новороссийске планируют модернизировать и расширить площадку для приема из Турции паромов, которые способны перевозить более 100 фур автомобилей-тягачей плюс прицеп за раз.

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