Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Срок ультиматума, который выдвинул налётчик, захвативший 20 сентября отделение «Банка Грузии» в Кутаиси, истёк в 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск). Злоумышленник обнародовал требования через телеканал «Пирвели».

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он потребовал в течение трёх часов предоставить ему $2 млн. Потом он заявил, что также требует предоставить вертолёт, автомобиль, флаг России и рацию.

Злоумышленник заявил, что здание заминировано, и показал на видео закреплённые на двери устройства. На место прибыли сотрудники полиции. Также туда пришли родственники заложников.

Напомним, ранее в МВД Грузии сообщили, что злоумышленник удерживает в банке 12 человек.

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