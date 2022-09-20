Уфа, 20 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Количество самозанятых граждан увеличилось в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата сайта altsmb.ru Алтайский край. Салон по предоставлению услуг маникюра и педикюра самозанятой Анастасии Туравининой

Сообщается, что согласно данным Федеральной налоговой службы на 19 сентября 2022 года в регионе зарегистрированы 109 897 самозанятых. При этом число физических лиц — плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на четыре тысячи человек, это на 3,7% больше по сравнению с августом 2022 года.

Отмечается, что 2,2% самозанятых работают водителями, 2,1% ­ — заняты в строительной сфере, 2,1% — трудятся в сфере перевозки пассажиров, 2% — оказывают информационные услуги и 1,9% — имеют собственное производство (более 64% самозанятых не указали свою деятельность).

Отмечается, что за указанный период суммарный доход самозанятых составил 18,1 млрд рублей, рассчитанный налог — 0,7 млрд рублей.

Напомним, что статус самозанятого дает возможность пользоваться мерами господдержки наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства.