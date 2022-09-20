Херсон, 20 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Херсонской области не будут преследовать участников референдума, которые проголосуют против воссоединения региона с Россией. Об этом 20 сентября сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В эфире проекта «Соловьёв Live» он сообщил, что никакие преследования жителей Херсонской области, которые проголосуют на референдуме против вхождения состав РФ, не будут предприниматься.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Стремоусов привёл результаты опроса, согласно которому 80% жителей региона планируют принять участие в референдуме.