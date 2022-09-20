Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На Камчатке из 55 населённых пунктов отопительный сезон начался в 39, сообщили в правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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В селе Никольском Алеутского района отопительный сезон круглогодичный. Подача тепла в нем приостанавливалась не более, чем на две недели для проведения профилактических работ на котельных.

20 сентября отопительный сезон начался в Начикинском сельском поселении. С 21 сентября тепло начнёт поступать в дома жителей Корякского сельского поселения.

Ещё раньше отопление было подключено в Мильковском, Усть-Камчатском, Соболевском, Быстринском районах и во всех северных районах края.

Температура воздуха позволяет ещё не начинать отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском, заверили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал в 21 муниципалитете Ивановской области.