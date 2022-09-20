Москва, 20 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Актриса Любовь Аксёнова вернулась к роли Натальи Кустовой во втором сезоне сериала «Почка». Соответствующую информацию опубликовал «Кинопоиск» в своём телеграм-канале 20 сентября.

Цитата из видеоинтервью Любовь Аксёнова

Съёмки продолжения уже стартовали. Над проектом вновь работает режиссёр Мария Шульгина совместно с компанией Lookfilm, она также написала сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой. К своим ролям вернулись Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко.

Добавим, что во втором сезоне сыграют новые актёры. Среди них — Леонид Бичевин и Павел Баршак.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Почки» состоялась 1 января 2022 года на стриминговой платформе KION. Шоу рассказывает о коррумпированной чиновнице Натальи Кустовой, которой необходима пересадка почки. Однако найти донора оказалось не так просто.