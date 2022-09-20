Москва, 20 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Евросоюз намерен обсудить переход на иной механизм принятия решений, так как сейчас каждое государство может накладывать вето на общие инициативы. Об этом заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрман, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По её словам, речь идёт в том числе о механизме ввода антироссийских санкций. Люрман отметила, что с оптимизмом смотрит на возможность «добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством».

«Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности. Я думаю, что это не должно помешать нам действовать в будущем», — сказала министр.

Издание отмечает, что некоторые делегации готовы рассмотреть возможный переход от «принципа единогласия к принципу большинства» для вопросов санкций, прав человека, общей политики безопасности и обороны. Однако право вето, которое действует сейчас, может затормозить такой переход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия в ЕС. Он отмечал, что каждая страна может наложить вето и помешать остальным «двигаться вперёд».

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