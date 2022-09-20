Москва, 20 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, сообщили 20 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.