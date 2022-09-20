Эр-Рияд, , 14:20 — REGNUM Главный исполнительный директор государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Амин Насер заявил, что планы Европы по ограничению расходов на электроэнергию для потребителей и налогообложению энергетических компаний не являются хорошим решением глобального энергетического кризиса, вызванного в основном недостаточными инвестициями в углеводороды, как передает агентство Reuters.

Saudi Aramco

«Заморозка или ограничение счетов за энергию может помочь потребителям в краткосрочной перспективе, но это не устраняет реальных причин и не является долгосрочным решением, — заявил Насер, возглавляющий крупнейшую в мире компанию по экспорту нефти Saudi Aramco, во вторник 20 сентября. — Да и взимать налоги с компаний, когда вы хотите, чтобы они увеличили производство, явно не поможет».

Правительства европейских стран выделили сотни миллиардов евро на снижение налогов и субсидии для борьбы с энергетическим кризисом, который ведет к росту инфляции, остановке промышленных производств и увеличению трат в преддверии зимы.

Насер полагает, что основная причина проблемы заключается в хроническое недоинвестирование в углеводороды в то время, когда еще не найдено легкодоступной альтернативы ископаемому топливу.

«Конфликт в [б. УССР], безусловно, усилил последствия энергетического кризиса, но он не является первопричиной, — сказал он. — К сожалению, даже если бы конфликт прекратился сегодня, как мы все хотели бы, кризис не закончился бы».

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