Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В рамках акции «Книги — Донбассу» из Санкт-Петербурга отправили пять тысяч изданий от «Дома книги». Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия» в Петербурге.

Отправка книг Донбассу Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге

Партия отправила Донбассу очередную партию печатных изданий. На этот раз собрали около 6500 книг, большую часть которых составляют издания, которые передал «Дом книги».

«Библиотечная сеть ЛНР и ДНР обратилась в Министерство просвещения Российской Федерации за помощью, чтобы организовать данную акцию на территории страны, и партия «Единая Россия» в нашем лице, региональная общественная приёмная, активно включилась в эту работу», — заявила сотрудник общественной приемной председателя партии в Санкт-Петербурге Эльмира Аксяитова.

Сначала гуманитарная помощь для ДНР и ЛНР поступит в логистический центр «Единой России» в Белгородской области. Затем книги распределят по населенным пунктам освобожденных территорий, а также в пункты временного размещения беженцев.

Отметим, что с начала акции Петербург отправил Донбассу около 70 тыс. изданий различных жанров. Среди них и художественная литература, и публицистическая, познавательная и учебная.

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