Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором предлагается закрепить за Федеральным казначейством полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд РФ (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Сейчас ПФР осуществляет указанные функции самостоятельно, но они несвойственны фонду в силу специфики его деятельности и это не позволяет в полной мере осуществлять управление страховыми взносами и резервом по обязательному пенсионному страхованию. В то же время, в соответствии с Бюджетным кодексом Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, доходы от размещения средств страхового резерва могут сложиться в большем объеме, нежели при управлении указанными средствами фондом.

Кроме того, сейчас Федеральное казначейство осуществляет функции по размещению средств страхового резерва Фонда социального страхования РФ на осуществление обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законопроектом предлагается создать аналогичный механизм для указанных средств ПФР.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, но предложил доработать его во втором чтении из-ща преобразования ПФР в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.