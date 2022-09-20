Москва, 20 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в социальный фонд, и резерва по обязательному пенсионному страхованию при их инвестировании, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас эти средства размещаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях.

Законопроект предусматривает закрепление за Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом России для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.