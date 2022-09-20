Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Тряска из стороны в сторону младенца в перинатальном центре Педиатрического университета Санкт-Петербурга как способ уложить спать кричащего младенца привлекла внимание руководства вуза, сообщили 20 сентября ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Перинатальный центр

Видеоролик, в котором было запечатлено, как женщина в медицинской одежде дергает в руках маленького ребенка, а тот истошно кричит, появился в СМИ днем 20 сентября. На записи видно, как медработник из стороны в сторону трясет младенца, резко дергает его вверх-вниз, не придерживая при этом голову ребенка.

Это возмутило рожениц, которые стали свидетелями происходящего. При этом, отметим, действие коллеги наблюдала еще одна медработница, которая никак на это не отреагировала.

«Ректор инициировал проверку внутри перинатального центра, проверку внутри учреждения», — пояснили в пресс-службе.