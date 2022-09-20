Москва, , 14:18 — REGNUM Современная российская действительность сочетает в себе и невиданный героизм русских солдат и тухлятину, которая привела к нашему позору на харьковском направлении, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян

«Мы видим потрясающий героизм наших ребят. Мы видим и нечто другое. Но это другое должно быть смятено, как пена, а героизму должен быть дал полный вперед… Нам сейчас задача стоит простая — нам надо иначе использовать существующий потенциал сначала, потом добавлять к нему новые сегменты, а потом думать, что дальше. Тогда возникнет новая реальность», — заявил Кургинян.

Сейчас же, пока есть старая реальность, отечественная элита боится «перебрать» с киевской хунтой, слишком сильно ее атаковать, потому что она хочет вернуться к прежнему образу своего существования и примирения с Западом. Пока же не уничтожены иллюзии возможности возврата к прежней жизни, а элите позволено сохранять связи на Западе и существовать в России в стиле «и рыбку съесть, и так далее», до тех пор останется тухлость внутри нашей действительности.

«Надо либо выгонять, либо расстреливать. И между прочим, в условиях войны (а у нас «спецоперация»)… вы знаете, что спецоперация по всем уставным регулируется иначе? Так значит вообще, можно и отказаться, и так далее. У этих стоят заградотряды, мы впервые столкнулись с крупной кампанией по применению боевой наркотической химии с той стороны… а с этой стороны «писи сиротки Хаси», «ням-ням» и все остальное? Сколько времени это может длиться? Это кончится катастрофой», — добавил Кургинян.

Он подчеркнул, что никакой единой катастрофы в России на фоне недавних неудач на харьковском направлении сегодня нет, как нет и единой измены или отворота войск назад даже на уровне отдельных министерство и их руководителей. Но есть нечто более «мелкое и тухлое». При этом, одна ситуация была в Херсонской области, другая — в Харьковской области и третья — в Донецке. Если бы было единое предательство, то это выражалось бы всюду одинаково.