Москва, 20 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Современная российская действительность сочетает в себе и невиданный героизм русских солдат, и тухлятину, которая привела к нашему позору на харьковском направлении, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян

«Мы видим потрясающий героизм наших ребят. Мы видим и нечто другое. Но это другое должно быть смятено, как пена, а героизму должен быть дал полный вперед… Нам сейчас задача стоит простая — нам надо иначе использовать существующий потенциал сначала, потом добавлять к нему новые сегменты, а потом думать, что дальше. Тогда возникнет новая реальность», — заявил Кургинян.

Сейчас же, пока есть старая реальность, отечественная элита боится «перебрать» с киевской хунтой, слишком сильно ее атаковать, потому что она хочет вернуться к прежнему образу своего существования и примирения с Западом. Пока же не уничтожены иллюзии возможности возврата к прежней жизни, а элите позволено сохранять связи на Западе и существовать в России в стиле «и рыбку съесть, и так далее», до тех пор останется тухлость внутри нашей действительности.

«Надо либо выгонять, либо расстреливать. И между прочим, в условиях войны (а у нас «спецоперация»)… вы знаете, что спецоперация по всем уставным регулируется иначе? Так, значит, вообще, можно и отказаться, и так далее. У этих стоят заградотряды, мы впервые столкнулись с крупной кампанией по применению боевой наркотической химии с той стороны… а с этой стороны «писи сиротки Хаси», «ням-ням» и все остальное? Сколько времени это может длиться? Это кончится катастрофой», — добавил Кургинян.

Он подчеркнул, что никакой единой катастрофы в России на фоне недавних неудач на харьковском направлении сегодня нет, как нет и единой измены или отворота войск назад даже на уровне отдельных министерств и их руководителей. Но есть нечто более «мелкое и тухлое». При этом одна ситуация была в Херсонской области, другая — в Харьковской области и третья — в Донецке. Если бы было единое предательство, то это выражалось бы всюду одинаково.

«Если бы это сверху бегство, то первой бы побежала Росгвардия, а она героически сражалась, и было ясно, что ей никто не давал никаких указаний другого характера. Значит, это вещи именно тухлые. Что важно? Не драматизировать это, не считать, что это катастрофа, не ныть, не выть, не восхвалять противника вдруг (как это делают некоторые любители). Важно убрать тухлятину, выделить все, что не тухлое, перегруппировать это правильным образом… и ответить на то, что было сделано», — подчеркнул политолог.