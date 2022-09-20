Ростов, Ярославская область, 20 сентября 2022, 14:19 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель известного актёра и режиссёра Сергея Пускепалиса. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.
По официальной информации регионального управления МВД авария случилась в 11:00 на 201 километре трассы М-8 в Ростовском районе, «Форд транзит», в котором ехал Сергей Пускепалис, столкнулся с фурой. Два человека погибли, в том числе сам режиссёр. Ещё один находится в больнице.
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