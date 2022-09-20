Ростов, Ярославская область, 20 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. «Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним ещё вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссёр и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым. Волковский осиротел. Мои глубочайшие соболезнования родным, друзьям, коллегам. Это огромная потеря для Ярославской области и всей страны», — написал Евраев.

Сергей Терёхин Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис.

По официальной информации регионального управления МВД авария случилась в 11:00 на 201 километре трассы М-8 в Ростовском районе, «Форд транзит», в котором ехал Сергей Пускепалис, столкнулся с фурой. Два человека погибли, в том числе сам режиссёр. Ещё один находится в больнице.