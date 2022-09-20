Курск, , 14:18 — REGNUM Работы по устранению последствий мощного урагана продолжается в Курской области. Данные на 12:00 20 сентября опубликовал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Устранение последствий урагана в Курске Телеграм-канал Романа Старовойта

Так, всего после урагана потребуется помощь в восстановлении 200 частных домовладений и 10 многоквартирных домов. Все повреждённые многоэтажки находятся в Курске, также в областном центре повреждено 22 частных дома, кровля школы №45, учебный корпус и общежитие автотехнического колледжа.

Предстоит провести экспертизу и определить подрядчика, который займётся восстановительными работами, уточнил губернатор. Также в городе было убрано 155 упавших деревьев, электроснабжение восстановили накануне, 19 сентября.

В Льговском районе повреждения получили 131 жилой дом и 89 хозпостроек, число специалистов, которые ведут восстановительные работы, 20 сентября увеличат до 200. В большинстве населённых пунктов электроснабжение восстановлено, без света пока остаётся Пригородная Слободка, которую обещают подключить 20 сентября.

Также 13 домов пострадали в деревне Тяжино Глушковского района, туда завозятся стройматериалы. Электроснабжение здесь обещают восстановить до конца дня. Также работы ведутся в Кореневском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ураган прошёл по территории Курской области вечером 18 сентября. Он оставил после себя множественные разрушения. Погибли два человека.