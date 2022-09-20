Москва, , 14:17 — REGNUM Киевские каратели пять раз обстреляли из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, сообщили 20 сентября в Министерстве обороны РФ.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего киевские каратели выпустили 24 артиллерийских снаряда из населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения.

«Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция после проведения ремонта вновь подключена к энергосети б. УССР.

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