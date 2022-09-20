Москва, 20 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Киевские каратели пять раз обстреляли из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, сообщили 20 сентября в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что всего киевские каратели выпустили 24 артиллерийских снаряда из населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция после проведения ремонта вновь подключена к энергосети б. УССР.
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