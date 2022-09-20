20 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Анатолий Кошкин, , 18:37 — REGNUM Об отказе всех оппозиционных партий Японии принимать участие в пышных государственных похоронах за счет бюджета бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, убитого соотечественником из мести за поддержку тоталитарной секты «Церковь объединения», мы уже рассказывали.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня сообщено, что, как и большинство японского народа (по существующим данным, по меньшей мере, 56%), не считают уместным проводить за государственный счет такие похороны и бывшие премьер-министры, возглавлявшие японские правительства, сформированные Демократической партией Японии. А именно Юкио Хатояма и Наото Кан. При этом еще один бывший премьер, демократ Ёсихико Нода, намеревается всё же посетить церемонию.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма Richter Frank-Jurgen

Церемония всё больше выглядит навязанной японцам правящей Либерально-демократической партией Японией, которая ныне столкнулась с неприятной ситуацией, когда без участия и одобрения панихида будет выглядеть не как общегосударственная, а, скорее, однопартийной. Правда, в ней, видимо, примет участие и руководство, и депутаты от партии «Комэйто», входящие в правящую в Японии коалицию.

Председатель партии «Комэйто» Нацуо Ямагути komei. or. jp

Тем не менее отменить назначенную на 27 сентября траурную церемонию уже не представляется возможным, ибо готовность принять в ней участие выразили многие высокопоставленные политические деятели из-за рубежа. Сообщается, что в церемонии государственных похорон примут участие до 6 тыс. человек, сотни иностранных представителей. Уже подтвердили свое прибытие вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер Канады Джастин Трюдо. Назывались также имена президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Южной Кореи Хан Доксу, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МОК Томаса Баха.

В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.