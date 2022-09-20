Анатолий Кошкин, 20 сентября 2022, 18:37 — REGNUM Об отказе всех оппозиционных партий Японии принимать участие в пышных государственных похоронах за счет бюджета бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, убитого соотечественником из мести за поддержку тоталитарной секты «Церковь объединения», мы уже рассказывали.

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня сообщено, что, как и большинство японского народа (по существующим данным, по меньшей мере, 56%), не считают уместным проводить за государственный счет такие похороны и бывшие премьер-министры, возглавлявшие японские правительства, сформированные Демократической партией Японии. А именно Юкио Хатояма и Наото Кан. При этом еще один бывший премьер, демократ Ёсихико Нода, намеревается всё же посетить церемонию.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма
Richter Frank-Jurgen

Церемония всё больше выглядит навязанной японцам правящей Либерально-демократической партией Японией, которая ныне столкнулась с неприятной ситуацией, когда без участия и одобрения панихида будет выглядеть не как общегосударственная, а, скорее, однопартийной. Правда, в ней, видимо, примет участие и руководство, и депутаты от партии «Комэйто», входящие в правящую в Японии коалицию.

Председатель партии «Комэйто» Нацуо Ямагути
Председатель партии «Комэйто» Нацуо Ямагути
komei. or. jp

Тем не менее отменить назначенную на 27 сентября траурную церемонию уже не представляется возможным, ибо готовность принять в ней участие выразили многие высокопоставленные политические деятели из-за рубежа. Сообщается, что в церемонии государственных похорон примут участие до 6 тыс. человек, сотни иностранных представителей. Уже подтвердили свое прибытие вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер Канады Джастин Трюдо. Назывались также имена президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Южной Кореи Хан Доксу, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МОК Томаса Баха.

В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.