Москва, 20 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Самолёт Су-24, принадлежащий ВСУ, сбит в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 20 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Mil.ru Су-24

В ведомстве уточнили, что бомбардировщик сбили российские истребители у села Новожеланное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВСУ в Херсонской области.

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