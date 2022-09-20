Молдавия, 20 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёве всячески препятствуют проведению протестной акции возле зданий парламента Молдавии и администрации президента республики. Об этом 20 сентября сообщили на брифинге организаторы акции депутат от партии «Шор» Регина Апостолова и председатель Орхейского района Дину Цуркану.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

По словам Регины Апостоловой, сотрудники полиции якобы прибегают к запугиванию, шантажу и другим беззакониям, чтобы помешать людям реализовать своё конституционное право на протесты. Она отметила, что с 18 сентября подобные злоупотребления происходят регулярно.

Апостолова также обвинила правоохранителей в «захвате» сцены и оборудования, которые планировалось использовать на акции, а также палаток, матрасов, зонтов, стульев и других предметов у тех, кто решил протестовать в центре столицы нон-стоп.

Цуркану заявил, что полиция якобы нарушает положения закона о публичных собраниях, которые прямо обязывают их защищать, в первую очередь в первую очередь интересы протестующих, а не политической власти.

Напомним, протестующие в Кишинёве требуют отставки правительства Молдавии и президента Майи Санду. Они установили палаточный городок, который разросся до 150 палаток.