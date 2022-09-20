Луганск, , 14:15 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник готовится подписать закон о проведении референдума. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканском парламенте.

Референдум по самообложению в Сабинском районе Saby.tatarstan.ru

По информации источника, глава ЛНР в ближайшее время подпишет документ. Его текст планируют обнародовать уже сегодня, 20 сентября, на сайте руководителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, республики Донбасса и Херсонская области могут незамедлительно провести референдум о воссоединении с Россией. Данный вопрос также обсуждается в Запорожской области.