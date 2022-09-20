Джакарта, 20 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 потрясло воды провинции Центральная Ява в Индонезии, передает Detik.

Yaelo Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что эпицентр землетрясения находился в море, в 344 км от Силакапа, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Причины и последствия землетрясения магнитудой 4,1 в Индонезии выясняются.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.