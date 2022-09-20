Херсон, Бывш. УССР, , 14:14 — REGNUM Жители Херсонской области, которые уехали на захваченные нацистским киевским режимом территории, не смогут принимать участие в референдуме о воссоединении региона с Россией. Об этом 20 сентября заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди, живущие в Херсонской области, те, кто остался… они пойдут на референдум. Те, кто выехал — ждуны, они не будут иметь возможность проголосовать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса общественного мнения, который провела среди жителей республик Донбасса и освобождённых от киевских боевиков территорий бывш. УССР российская исследовательская компания «ИНСОМАР» стало известно, что большая часть жителей этих территорий во время референдума намерены отдать свои голоса за воссоединение их регионов с Россией.